Гастроэнтеролог раскрыла, какой напиток полезно пить с утра для ЖКТ Гастроэнтеролог Ковалева заявила, что вода с лимоном и имбирем полезна для ЖКТ

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Для поддержания здоровья ЖКТ с утра лучше всего пить воду с лимоном и имбирем, заявила «Газете.Ru» гастроэнтеролог Александра Ковалева. Она отметила, что этот полезный напиток способствует выведению лишней жидкости из организма после сна.

В первую очередь употребление самой воды приводит к поддержанию нормального водного баланса в организме. <...> Со стороны желудочно-кишечного тракта употребление воды помогает поддерживать нормальную работу кишечника, помогая предотвращать запоры, — отметила Ковалева.

По ее словам, в лимоне содержится множество полезных веществ: фенольные соединения, витамины, минералы, клетчатка, эфирные масла и каротиноиды. Имбирь также богат ценными веществами, среди которых особое значение имеет гингерол. Это соединение улучшает работу ЖКТ, снижая вероятность функциональных расстройств и метеоризма, объяснила врач.

Диетолог Елена Игнатикова ранее заявила, что регулярное употребление сладких газированных напитков может сформировать сахарную зависимость. По ее словам, также этот напиток влечет за собой серьезные риски для здоровья, включая диабет второго типа и ожирение.