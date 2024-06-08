Врач рассказал, к чему может привести низкий уровень холестерина Доктор Шишонин: резкое снижение холестерина может привести к онкологии

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Многие уверены, что высокий холестерин является причиной различных заболеваний, и стараются снизить показатели всевозможными способами, однако делать этого не стоит, поскольку здоровью может быть причинен непоправимый вред, рассказал изданию «Доктор Питер» кандидат медицинских наук Александр Шишонин. По его словам, общепринятые нормы холестерина — от 3,3 до 5,5 ммоль/л — являются неверными, так как основаны на неактуальных исследованиях, а низкий уровень холестерина говорит о проблемах со здоровьем.

Есть врачи, которые по старинке хотят, чтобы у пациента холестерин был даже ниже трех, тогда точно не будет бляшек. Но тогда у него появится онкология, потому что без холестерина не будет работать противоонкологический иммунитет. Онкологи прекрасно знают: когда холестерин низкий, значит, жди беды, — поясняет врач.

По его словам, норму холестерина ввели после исследования, установившего связь уровня холестерина с риском инфаркта в возрасте до 40 лет. Однако впоследствии выяснилось, что у людей старше 50 лет с высоким уровнем холестерина риск сосудистых событий даже меньше, чем у людей с низким холестерином, но большинство врачей этого не знают. Кроме того, исследования показали, что причина сосудистых заболеваний у молодых людей заключается не в высоком холестерине, а в сильном стрессе, который приводит к спазму сосудов.

А холестерин ни в чем не виноват. Он не причина инфарктов, а повышается потому, что помогает организму восстановиться после стресса, — объясняет врач.

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