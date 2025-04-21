Врач объяснил, как космический полет влияет на здоровье человека Врач Ниязов заявил, что микрогравитация ослабляет мышцы ног у космонавтов

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин вернулись на Землю после семи с лишним месяцев полета. Врач Арслан Ниязов в беседе с KP.RU рассказал, что за это время у них ослабли мышцы ног из-за микрогравитации.

Так называемая невесомость влияет не только на опорно-двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую систему, подчеркнул Ниязов. Он пояснил, что в условиях на орбите сердцу не нужно преодолевать земное притяжение и качать кровь вверх. Это приводит к постепенной атрофии сердечной мышцы, уточнил врач.

Более того, кости космонавтов во время полетов теряют до 1% плотности ежемесячно, отметил эксперт. По его словам, это связано с тем, что отсутствие гравитации приводит к вымыванию кальция и резко повышает хрупкость скелета.

Ранее корабль «Союз МС-26» с космонавтами Роскосмоса Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом приземлился в Казахстане. Из спускаемого аппарата членам экипажа помогли выбраться спасатели.