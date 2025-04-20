Корабль «Союз МС-26» приземлился в Казахстане

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит вернулись на Землю, передает ТАСС. Корабль «Союз МС-26», как уточняется, приземлился в Казахстане.

К месту посадки в данный момент направились спасатели. Они помогут членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-26» отстыковался от узлового модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС), на борту корабля находились участники 72-й длительной экспедиции. После, следующим этапом, «Союз МС-26» перешел в автономный полет, примерно через два часа включил двигатели на торможение и сошел с орбиты.

До этого генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США согласовали график дальнейшего участия в программе Международной космической станции. По его словам, страны договорились синхронизировать сроки работы на орбите, чтобы обеспечить слаженность действий и сохранить формирование совместных экипажей, так как их «разрыв» нецелесообразен.

Кроме того, Баканов провел полуторачасовую встречу с замглавы космического агентства США по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом. Стороны открыто обсудили перспективы развития орбитального пространства после завершения проекта Международной космической станции, а также планы по созданию лунной программы.