Корабль «Союз МС-26» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС Корабль «Союз МС-26» отстыковался от российского сегмента МКС

Фото: Роскосмос

Корабль «Союз МС-26» отстыковался от узлового модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает ТАСС. В материале говорится, что на борту корабля находятся участники 72-й длительной экспедиции Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Дональд Петтит.

Как пишут журналисты, следующим этапом «Союз МС-26» перейдет в автономный полет. Затем примерно через два часа включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление аппарата запланировано на 04:20 мск.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и США согласовали график дальнейшего участия в программе Международной космической станции. По его словам, страны договорились синхронизировать сроки работы на орбите, чтобы обеспечить слаженность действий и сохранить формирование совместных экипажей, так как их «разрыв» нецелесообразен.

До этого глава Роскосмоса провел полуторачасовые переговоры с заместителем администратора NASA, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в космосе после завершения эксплуатации МКС, включая совместные проекты по исследованию Луны. Баканов в беседе с журналистами отметил открытый характер дискуссии и готовность к дальнейшему взаимодействию.