Врач назвала два вещества в крови человека, способных разрушить почки Терапевт Тимощенко: повышенные холестерин и глюкоза в крови разрушают почки

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Повышенные глюкоза и холестерин в крови негативно влияют на почки, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, последний провоцирует повреждение клубочков почек и отложение липопротеидов в сосудах и канальцах парного органа.

Рекомендован контроль глюкозы крови, особенно если существуют наследственные риски развития сахарного диабета, есть избыточная масса тела или прием глюкокортикостероидов. В случае повышение уровня глюкозы натощак, рекомендовано продолжить обследование совместно с эндокринологом для исключения нарушений углеводного обмена, — добавила Тимощенко.

Медик также посоветовала контролировать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или «плохого холестерина». Если показатели выше референсных значений и повышен сердечно-сосудистый риск, стоит обсудить с лечащим врачом гиполипидемическую терапию, подчеркнула Тимощенко.

«Высокий» холестерин чреват закупоркой артерий, снабжающих кровью почки. Это приводит к хроническому нарушению кровоснабжения почек, что в конечном итоге может привести к развитию хронической почечной недостаточности. Кроме того, повышенный холестерин провоцирует отложение липопротеидов в сосудах и канальцах почек. Это вызывает воспалительный процесс и приводит к склерозированию органа, — подытожила Тимощенко.

Ранее нефролог Ольга Козина посоветовала для поддержания работы почек пить травяные чаи, а также лимонную или обогащенную минералами воду. По ее мнению, для здоровья также полезны свежевыжатые соки из огурца, моркови и свеклы. Обогащенная минералами вода помогает нормализовать уровень электролитов в организме, что важно для правильной работы почек, объяснила она.