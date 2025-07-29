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29 июля 2025 в 13:12

В России оценили созданный в США препарат со 100-процентной защитой от ВИЧ

Академик Покровский: препарат от ВИЧ из США нужен устойчивым к лекарствам людям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одобренный Министерством здравоохранения и социальных служб США препарат, который обеспечивает практически 100-процентную защиту от вируса иммунодефицита человека, необходим людям с устойчивостью к другим лекарствам, заявил NEWS.ru глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, на данный момент одна инъекция дает защиту на полгода, однако тестируются модификации с защитой на год.

Препарат первоначально разрабатывается как лекарство запасного ряда, для пациентов, у которых развивается устойчивость к другим препаратам, но его испытали потом и для защиты от заражения ВИЧ. Одна инъекция защищает на полгода. Испытывается и вариант с введением один раз в год, — сказал Покровский.

Ранее доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМУ Николай Саперкин заявил, что разработка вакцины от ВИЧ в США является важным большим шагом на пути к контролю над вирусом. По его словам, поиски полноценной профилактической вакцины продолжаются.

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