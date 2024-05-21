В Госдуме предложили готовить специалистов по работе с горем Депутат Лантратова: Россия нуждается в специалистах по работе с горем

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В стране необходимо начать готовить специалистов, которые будут помогать россиянам, в том числе детям, справляться с горем, заявила в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат обратила внимание, что психологическую помощь уже оказывают участникам СВО по линии Минобороны, но при этом в стране нет единого механизма для работы с родственниками, в первую очередь с детьми.

Не всегда выручает в этих ситуациях и служба школьных психологов, так как таких специалистов просто не учили работать с горем. Именно поэтому и появилась такая инициатива, — отметила Лантратова.

Парламентарий напомнила, что сейчас российские вузы не готовят таких специалистов, но при этом в стране есть кадры, которые могут помочь пострадавшим. В качестве примера она привела Северную Осетию, где после теракта в Беслане начал работу специализированный центр по работе с детьми, столкнувшимися с трагедией. По мнению Лантратовой, этот опыт стоит распространить на всю Россию.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова ранее отметила, что справиться с нервозностью в домашних условиях можно с помощью искусства. Она предложила использовать в качестве своеобразного антидепрессанта рисование, поход в музей или на выставку.