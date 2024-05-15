Ученые выявили связь между типом фигуры и предрасположенностью к раку Science Advances: люди с фигурой типа «яблоко» больше предрасположены к раку

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Люди без лишнего веса с фигурой типа «яблоко» больше предрасположены к онкологическим заболеваниям, пишет журнал Science Advances. Это выяснили британские ученые, которые исследовали 329 тысяч человек. Люди с жировыми отложениями на животе имеют на 12% больший риск, чем другие испытуемые, не имеющих лишние сантиметры в этой части тела.

Это объясняется повышенным уровнем гормона роста и накоплением жира около кишечника. Отложения могут способствовать развитию определенных процессов, увеличивающих вероятность заболевания колоректальным раком.

Врач-онколог кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин ранее заявил, что ботокс не оказывает прямого канцерогенного воздействия на организм. Однако, по его словам, аллергические реакции из-за «уколов молодости» способны спровоцировать онкологию.

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина пояснила, что регулярное употребление шпината снижает риск развития онкологических заболеваний. По ее словам, данный продукт богат клетчаткой, витаминами A, C и K, а также железом, калием и фолиевой кислотой.