Ученые выяснили, как затаенные обиды могут привести к инсульту DailyMail: обиды прошлого могут спровоцировать инфаркт

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Ученые пришли к выводу, что затаенные обиды оказывают влияние не только на психоэмоциональное состояние, но способны нанести серьезный вред физическому здоровью. Даже краткие приступы гнева, вызванные воспоминаниями из прошлого, повреждают кровеносные сосуды, тем самым повышая риск развития инсульта и сердечного приступа, рассказал изданию DailyMail британский врач Макс Пембертон.

По словам врача, человеку следует принять свои обиды, вспомнить и понять, что к ним привело. Это позволит объективно взглянуть на ситуацию и отпустить ее. Например, обида на родственника, который не поздравил с днем рождения, может быть вызвана глубоким страхом одиночества. В этом случае нужно проанализировать, почему человек так поступил, и восстановить цепочку событий, которая привела к этому.

Ранее стало известно, что у пожилых людей возникающие внезапно эпизоды агрессивного поведения могут быть следствием деменции, синдрома дезадаптации или расстройства. Раздражение происходит при остром нарушении работы мозга. В этом случае требуется обследование и помощь специалистов.