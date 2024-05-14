Гериатр назвал причины возникновения агрессии у пожилых людей Гериатр Прощаев: пожилые люди могут испытывать приступы агрессии из-за болезней

Возникновение немотивированных эпизодов агрессивного поведения у пожилых людей может происходить из-за деменции, синдрома дезадаптации или расстройства сознания, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-гериатр Кирилл Прощаев. Такие действия свидетельствуют о необходимости посещения специалиста.

Причиной агрессивного поведения может быть деменция, поэтому если агрессивное поведение повторяется, если его нельзя объяснить известными причинами — это повод для серьезного обследования у врача, — уточнил врач.

По словам гериатра, при остром нарушении работы мозга человек становится уязвим и раздражен. Такая ситуация может возникнуть при распитии алкоголя или употребления психоактивных веществ, а также из-за обезвоживания, стресса после операции или перенесения инфекционного заболевания. Агрессия как симптом синдрома дезадаптации, по мнению Прощаева, может проявиться после резкой смены привычного образа, когда процесс интеграции в новую среду не был проработан должным образом.

Врач ранее обращал внимание на то, что использование слухового аппарата может уменьшить риск развития деменции у людей пожилого возраста. Он также позволяет человеку сохранить привычное общение.