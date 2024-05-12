Ученые назвали новый фактор, от которого зависит легкость похудения ЕСО: люди с большими жировыми клетками склонны терять килограммы

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Представленное на Европейском конгрессе по ожирению исследование показало, что люди с большими жировыми клетками склонны терять килограммы, пишет «Газета.Ru». Люди с маленькими, в свою очередь, предрасположены к набору веса.

Масса тела уменьшается, когда расход энергии превышает потребление, и для компенсации организм сжигает жир, — пояснили эксперты.

Ученые измерили объем жировых клеток и их количество в брюшном жире 260 человек. В рамках исследований они зафиксировали ожирение у 30% мужчин в возрасте 44 лет и средним ИМТ 32 килограмма на кубический метр. За участниками эксперимента наблюдали от пяти до 28 лет. Из анализа исключили 69 человек, которые перенесли операцию по уменьшению желудка или получали лекарства от ожирения.

Большое количество крупных жировых клеток у участников исследования оказалось связано с уменьшением веса, ИМТ и процента жира в организме. Маленький размер клеток встречался чаще у тех, кто набирал вес. Суммарно фактор размера и количества жировых клеток объяснил 32-35% изменений в весе, ИМТ и проценте жира.

Ученые с сожалением отметили, что в настоящее время не существует простого способа измерить жировые клетки. Однако специалисты работают над этим, чтобы найти решение.

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