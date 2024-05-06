Врач рассказала, как избавиться от висцерального жира Врач Лысенко: убрать висцеральный жир можно с помощью физических нагрузок

Чтобы избавиться от висцерального жира, нужно заниматься правильными физическими нагрузками, рассказала ОТР главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. По ее словам, справиться с этой проблемой не помогут только диеты и голодание.

Важный момент — акцентировать внимание в том числе и наших красивых стройных барышень, которые иногда чрезмерно увлекаются в том числе и методиками голодания, и разнообразными диетами, как правило, не медиками продиктованными, о том, что висцеральный жир и все проблемы с этим связанные невозможно ликвидировать посредством такого подхода, — объяснила медик.

Врач отметила, что только правильно подобранные и дозированные физические нагрузки, а также комментарии и рекомендации специалистов помогут убрать висцеральный жир. Такой жир представляет собой жировую клетчатку в теле человека, которая скапливается с внутренней стороны брюшной полости. Специалисты отмечают, что избыток висцерального жира опаснее подкожного, поскольку может быть причиной инфаркта, артериальной гипертонии или сахарного диабета второго типа.

Ранее тренер Александра Сулим рассказала, что создать идеальную женскую фигуру поможет сочетание различных видов физической активности, например бега и плавания. По словам эксперта, длительность бега должна варьироваться от 20–30 минут до нескольких часов. Плавание, в свою очередь, отлично развивает все группы мышц. Рекомендуется заниматься им от 30 минут до часа.