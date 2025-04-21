Терапевт рассказал, людей с какой группой крови комары кусают чаще Терапевт Асанов: комары чаще кусают людей с первой группой крови

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Комары чаще кусают имеющих лишний вес, нетрезвых, а также людей, занимающихся спортом на свежем воздухе, заявил NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов. Он объяснил, что запах алкоголя притягивает насекомых, как и молочная кислота, выделяемая во время физических нагрузок. Комары также «любят» граждан с первой группой крови, сказал врач.

Например, если вы предпочитаете физические нагрузки на лоне природы — будьте готовы к пристрастному вниманию кровососущих. Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках. Так что, прежде чем отправиться на кардио в ближайшем парке или лесу — обработайте себя репеллентами. Кроме того, чаще дышат полные люди. Еще одним фактором риска является повышенная температура тела, — добавил Асанов.

Эксперт подчеркнул, что комары реагируют на запахи духов, лосьонов и кремов. Например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды, работают как красная тряпка для кровососущих, заявил специалист.

И, наконец, алкоголь. Доказано, что запах алкоголя дополнительно притягивает комаров. Так что пикник на природе даже с невинными возлияниями в виде пива может обернуться для вас долговременно зудящими волдырями на теле, — подытожил Асанов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России не зарегистрировано ни одного случая распространяющейся в мире лихорадки чикунгунья. Ситуацию по распространению арбовирусных инфекций в мире специалисты держат на контроле. Эти вирусы передаются человеку в основном кровососущими насекомыми и паукообразными.