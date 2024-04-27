Терапевт раскрыла, при каком цвете мочи нужно срочно идти к врачу Врач Чиркова: темно-вишневый цвет мочи может говорить о тяжелой инфекции

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Внезапное изменение цвета мочи может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, заявила в беседе с NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, красноватый оттенок дает гемоглобин, что является симптомом мочекаменной болезни, воспаления или даже опухолей. Темно-вишневый цвет мочи может говорить о тяжелой инфекции или гемолитической анемии, пояснила врач.

В норме моча соломенно-желтого цвета, прозрачная, практически без запаха. Чтобы не паниковать, помните, что ее характеристики зависят от питьевого режима, физической нагрузки, приема лекарств и употребления некоторых продуктов, например свеклы. Плохо, если моча мутная — признак воспаления. Пена говорит о наличии белка, чего в норме быть не должно. Красноватый оттенок, кроме свеклы и ряда препаратов, дает гемоглобин, что является симптомом мочекаменной болезни, воспаления мочевыделительной системы, гипертрофии простаты, опухолей, — рассказала Чиркова.

Терапевт добавил, что если моча стала оранжевого, зеленоватого или коричневого цвета, то, скорее всего, возникла патология печени, если темно-коричневого — механическая желтуха, когда камень в протоке мешает оттоку желчи из пузыря. По словам Чирковой, при диабете и нарушении функции почек моча почти бесцветная, а при инфекциях, вызывающих понос и рвоту, — более темная. Белесые «жирные» выделения являются признаком жирового перерождения почек, отметила врач.

Ранее терапевт Эльзара Темирбаева заявила, что высокий гемоглобин иногда может быть признаком серьезной болезни, требующей лечения. Так, по словам врача, большие показатели железосодержащего белка могут наблюдаться при проблемах кроветворной системы, сердечной и дыхательной недостаточности и при ряде онкологических заболеваний. Кроме этого, повышенный уровень гемоглобина зачастую свидетельствует о переизбытке витаминов группы B — B6 и B12.