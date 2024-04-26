Россиянам раскрыли, при каких опасных болезнях повышается гемоглобин Врач Темирбаева: высокий гемоглобин может быть признаком онкологии

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Высокий гемоглобин иногда может быть признаком серьезной болезни, требующей лечения, рассказала «Газете.Ru» терапевт Эльзара Темирбаева. Так, по словам врача, большие показатели железосодержащего белка могут наблюдаться при проблемах кроветворной системы, сердечной и дыхательной недостаточности и при ряде онкологических заболеваний.

Среди возможных причин повышенного уровня гемоглобина — заболевания кроветворной системы (такие, как истинная полицитемия или эритроцитоз), сердечная и дыхательная недостаточность, некоторые онкологические заболевания (рак надпочечников, почек, печени), перегрузка железом (когда в кишечнике усваивается больше этого вещества, чем необходимо организму я (рак надпочечников, почек, печени), перегрузка железом, когда в кишечнике усваивается больше этого вещества, чем необходимо организму, — поясниласпециалист.

Также повышенная концентрация гемоглобина может свидетельствовать о переизбытке витаминов группы B — B6 и B12, добавила Темирбаева. При этом основными симптомами повышенного гемоглобина будут снижение работоспособности, сонливость, утомляемость, головокружения, боль в голове и суставах, шелушение и зуд кожи. Кроме того, могут возникать обширные гематомы даже после небольших ушибов.

Врач советует при появлении этих признаков сдать общий анализ крови и проверить уровень гемоглобина.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что дефицит железа в организме может привести к ухудшению памяти и кислородному голоданию. По ее словам, это обусловлено тем, что железо отвечает за перенос кислорода и передачу нервных импульсов в организме. Пациентам, страдающим от железодефицита, рекомендовано сдать анализ на гемоглобин и трансферрин.