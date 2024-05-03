Терапевт раскрыл неочевидную опасность для самокатчиков и велосипедистов Терапевт Ионов: очки спасут велосипедистов и самокатчиков от проблем со зрением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Велосипедистам и самокатчикам необходимо пользоваться очками, рассказал NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Станислав Ионов. По его словам, резкие порывы ветра могут нести мельчайшие частицы песка и пыли, способные попасть в глаз, повредить слизистую и вызвать конъюнктивит.

У водителя самоката или велосипеда нет возможности закрыть глаза, чтобы предохраняться от порывов ветра: скорости большие, рядом пешеходы. Значит, нужно лучше предохранять глаза — надевать очки, лучше плотные, чтобы не попадали пылинки и песчинки, — объяснил врач.

Если слизистая все же воспалилась, специалист советует использовать глазные капли или охлажденный крепко заваренный чай. На ночь можно использовать глазную мазь.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что сахарный диабет может привести к проблемам со зрением вплоть до его полной потери. По ее словам, речь идет о диабетической ретинопатии, когда поражаются сосуды глаз. Офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что при этом заболевании страдает главная часть глаза — сетчатка.

Врач-офтальмолог Александра Чалая заявила, что гаджеты не ухудшают зрение, но могут вызвать раздражение глаз и снижение четкости контуров предметов. По ее словам, современные исследования не доказывают, что зрение ухудшается именно из-за излучения от гаджетов.