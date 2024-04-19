Стало известно, какой продукт необходимо есть всем Малышева посоветовала всем включить в рацион чечевицу ради здоровья кишечника

Всем россиянам необходимо включить в рацион чечевицу, так как это лучший продукт с медицинской точки зрения, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она объяснила, что среди бобовых продукт является рекордсменом по количеству грубого волокна, необходимого для здоровья кишечника.

Чечевица относится к продуктам вечного хранения. Ее находят в египетских пирамидах в таком состоянии, что из нее можно сварить суп. С медицинской точки зрения это лучший продукт. Чечевица — продукт № 1 по количеству грубого волокна, — сказала Малышева.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что в чечевице содержится 120% суточной нормы грубого волокна, которое необходимо для работы желудочно-кишечного тракта. Например, оно не дает всасываться холестерину и сахару. Кроме того, продолжил врач, из растительных продуктов чечевица еще и рекордсмен по содержанию фолатов (фолиевой кислоты), которые нужны для формирования нервной трубки у малышей, а во взрослом возрасте они помогают формировать эритроциты.

Фолиевая кислота необходима при беременности, так как она формирует нервную систему плода, — подчеркнул Продеус.

Также Малышева сообщила, что употребление чечевицы положительно влияет на здоровье, способствуя профилактике развития онкологических заболеваний. По ее словам, это обусловлено наличием неперевариваемых пищевых волокон в составе. Кроме того, чечевица несет пользу и для костей, так как в ее состав входит большое количество кремния. При его недостатке в организме кости становятся более ломкими, что повышает риск перелома.