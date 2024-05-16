Стало известно, какие инфекции подстерегают женщин в косметичках Гигиенист Гильденскиольд: в косметичке легко может поселиться стафилококк

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Через косметичку женщины могут заразиться герпесом, фурункулезом или блефаритом (вызывается золотистым стафилококком), рассказал NEWS.ru профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. Гигиенист объяснил, что патогены попадают на спонжи или кисточки из-за грязных рук или самой косметички.

Бактерии или вирусы попадают в косметичку из-за грязных рук или из-за несоблюдения элементарных правил гигиены. Можно заразиться герпесом, фурункулезом или блефаритом. Последний вызывается золотистым стафилококком. Больше всего патогенов на спонжах, кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде, — добавил Гильденскиольд.

По его словам, перед нанесением макияжа необходимо тщательно мыть руки. Эксперт отметил, что также хорошо мыть и просушивать необходимо кисточки, пуховки и спонжи.

Кисточки и пуховки для сухой косметики достаточно мыть раз в месяц, для кремообразной — раз в неделю, спонжи — желательно после каждого применения. Желательно периодически мыть и саму косметичку. Не пользуйтесь слюной, чтобы развести или размягчить косметику, к примеру, подсохшую тушь. Не наносите косметику на поврежденную кожу. Старайтесь не пользоваться косметикой, кисточками и спонжами совместно с другими людьми, — подытожил Гильденскиольд.

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