Стало известно, что поможет повысить самооценку у девочек-подростков Исследование МГППУ: семья — залог высокой самооценки у девочек-подростков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Низкая самооценка у девочек-подростков может быть связана с враждебностью матери и неудовлетворенностью семейными отношениями, к таким выводам пришли исследователи из МГППУ и РГУ имени С. А. Есенина в результате опроса школьниц в возрасте от 12 до 18 лет. В исследовании, результаты которого оказались в распоряжении корреспондента NEWS.ru, отмечается, что такие девочки чаще страдают от нарушений пищевого поведения и испытывают недовольство своей внешностью и телом.

В исследовании с разрешения родителей приняли участие 311 школьниц из Рязани в возрасте от 12 до 18 лет. В ходе исследования девочки заполняли четыре опросника, которые помогали оценить их пищевые установки и поведение, озабоченность весом и образом тела, а также индивидуально-личностные черты и семейные взаимоотношения.

Исследование показало, что девочки с низкой самооценкой внешности отличаются от тех, у кого она высокая, по многим параметрам. Они чаще страдают от нарушений пищевого поведения и имеют низкую оценку своего тела. Интересно, что они меньше озабочены своим весом, чем своим телом в целом. Также они часто недовольны своими семейными отношениями, особенно с матерью, — пояснили в МГППУ и РГУ имени С. А. Есенина.

Исследователи пришли к выводу, что позитивный интерес родителей, особенно матери, может помочь защитить девочек от низкой самооценки. При этом враждебность и неприятие с их стороны, напротив, оказывают негативное влияние на состояние ребенка.

Среди других факторов, которые могут влиять на формирование низкой самооценки внешности, можно выделить алекситимию (затруднения в понимании и описании своих чувств), негативную эмоциональность и перфекционизм.

Психолог Лерона Наринская ранее заявила, что причиной развития расстройств пищевого поведения могут стать страх или тревога. По ее словам, проблемы с психикой могут быть вытеснены в тело и привести к набору веса.