Психолог указала на причины возникновения РПП Психолог Наринская: тревожность может стать причиной пищевых расстройств

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Причинами развития расстройств пищевого поведения могут стать страх или тревога, заявила в беседе с РИАМО психолог Лерона Наринская. По ее словам, проблемы с психикой могут быть вытеснены в тело и привести к набору веса.

Человек может не осознавать свою тревогу и страх, но тело может реагировать на них, увеличивая массу и наращивая защиту. Это может привести к лишнему весу. Человек чувствует себя спокойнее и защищеннее, даже если не нравится себе и переживает по этому поводу. Это меньшее из зол по сравнению с психотическим уровнем страха и тревоги, — уточнила психолог.

Наринская обратила внимание, что расстройства также могут появиться из-за любви. Психолог напомнила, что в военные годы родители могли отдавать последние крохи еды детям. Отсутствие чувств также может привести к увеличению объемов пищи, чтобы получить эмоциональное успокоение.

Кроме того, к появлению проблем с едой может привести и работа на сложной или стрессовой должности. В таких случаях, по словам эксперта, питание может стать единственным источником получения удовольствия. Наринская заметила, что переедание может появиться из-за желания чувствовать свою ценность в мире и занять больше места. В таком случае лишний вес может стать опорой вместо родителей.

Эксперты Центра общественного здоровья и медпрофилактики Мурманска ранее посоветовали составить режим питания и придерживаться его, чтобы избежать переедания. Также стоит сократить долю переработанных и увеличить долю цельных продуктов.