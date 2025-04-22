Составлен список продуктов, ухудшающих психическое состояние Нутрициолог Попова: регулярное употребление алкоголя может привести к депрессии

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Регулярное употребление алкоголя может привести к депрессии, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, спиртные напитки ухудшают психическое состояние, так как нарушают баланс серотонина и дофамина, а это вызывает эмоциональную нестабильность и портит качество сна.

Регулярное употребление алкоголя нарушает баланс серотонина и дофамина, что может привести к депрессии и эмоциональной нестабильности. Плюс это негативно влияет на качество сна. Так что ежевечерний бокал для успокоения — глобальный самообман. Сахар и рафинированные продукты — поставщики быстрых углеводов, они также входят в список продуктов, способных ухудшить психическое состояние. Они вызывают ложное и очень короткое чувство удовольствия, закрепляющееся в подсознании, — пояснила Попова.

По словам нутрициолога, особую опасность для организма представляют полуфабрикаты, фастфуд и снеки, содержащие трансжиры. Она подчеркнула, что эти вещества повышают уровень воспалений в организме, ухудшая работу мозга и кишечника.

Маргарин, фастфуд, магазинная выпечка и полуфабрикаты, большинство снеков и прочий пищевой мусор содержат трансжиры. Они повышают уровень воспалений в организме, что негативно сказывается на работе не только кишечника, но и мозга. Что касается кофе, то не стоит его демонизировать. Однако, когда он становится единственной батарейкой, дающей возможность двигаться, повышается выброс в кровь кортизола. Это провоцирует тревожность и бессонницу. Ухудшение глубокой фазы сна делает нас раздражительными и непродуктивными, — резюмировала Попова.

Ранее психиатр и психотерапевт Екатерина Сафранович заявила, что дефицит полезных веществ и минералов, таких как витамин D и витамины группы B, может провоцировать депрессию, тревожность и панические атаки. По ее словам, важную роль играют магний и цинк.