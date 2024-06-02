Семь простых правил против аллергенов: найдено спасение для аллергиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весной не только пробуждается природа, но и обостряется аллергия. Теплые дни сразу омрачаются пылью, плесенью и пыльцой цветущих растений. Названы семь правил, которые помогут избавиться от аллергенов в квартире.

В первую очередь, окна стоит держать закрытыми. Пыль и пыльца легко могут проникнуть в дом. Если свежий воздух все же необходим, то лучше установить кондиционер с очисткой воздуха.

Приходя домой, нужно сразу снимать с себя уличную одежду и обувь, ведь на них оседает огромное количество аллергенов. Вещи после прогулки лучше постирать.

Перед сном рекомендуется принимать душ, поскольку пыль оседает на теле и волосах.

Одной из распространенных причин бытовой аллергии являются пылевые клещи, поэтому нужно избавиться от мягких ковриков, пледов и плюшевых игрушек, в которых они обитают. Либо следить за чистотой этих вещей.

Рекомендуется регулярно пылесосить в доме, как минимум один-два раза в неделю. При склонности к аллергии стоит это делать ежедневно, а также проводить влажную уборку помещения.

Питомцев лучше не пускать к себе в постель, так как на их шерсти могут скапливаться аллергены с улицы. Любимцам лучше ограничить доступ к спальне.

Не стоит забывать следить за своим здоровьем. Если аллергия все же настигла, то лучше обратиться к врач-аллергологу.

Ранее россиянам раскрыли, может ли тополь вызывать аллергию. Иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что вырубка деревьев не изменит ситуацию.