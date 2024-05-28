Россиянам раскрыли, может ли тополь вызывать аллергию Аллерголог Викулов: аллергию вызывает пыльца злаков на соцветиях тополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллергическую реакцию вызывает не тополь, а пыльца злаков, которая оседает на его соцветиях, рассказал в беседе с НСН иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. По его словам, вырубка деревьев не изменит ситуацию.

Вырубка тополей не избавит людей от аллергии, а только нанесет ущерб экологии. В сезонной аллергической реакции виноват не сам тополь и его соцветия, а пыльца злаков, которая оседает на соцветия тополя, — объяснил специалист.

Иммунолог отметил, что именно пыльца вызывает у людей насморк, конъюнктивит, ринит и пыльцевую бронхиальную астму. При появлении таких признаков нужно вовремя обращаться за помощью ко врачу.

Если заниматься самолечением, можно неправильно поставить диагноз, добавил аллерголог. Кроме того, нужно помнить об общих рекомендациях для людей с сезонной аллергией. Они включают в себя досезонную профилактику и очистку воздуха, заключил Викулов.

Ранее аллерголог Виктория Критченко заявила, что при обострении аллергии стоит чаще проводить уборку и уменьшить в помещении количество вещей, собирающих пыль. Она также добавила, что отличить насморк от аллергии поможет врач. Кроме того, в поликлинике можно сдать кожные пробы.