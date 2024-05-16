Россиянам рассказали, куда уходит лишний жир при похудении «Доктор Питер»: жир при похудении покидает тело через дыхание и мочу

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В процессе похудения лишний жир выводится из организма через дыхание и мочу, сообщает портал «Доктор Питер». Это происходит вследствие биохимических реакций внутри организма.

Как сказано в материале, если человек сжигает больше калорий, чем употребляет, тело использует запасы жира для получения энергии. В организме запускается процесс липолиза, при котором жировые клетки высвобождают свое содержимое в кровоток, используя его в качестве топлива. При этом жирные кислоты сжигаются при попадании в мышцы.

Остатки жира преобразуются в воду и углекислый газ, чтобы потом покинуть тело через дыхание и мочу. Так что, когда вы худеете, вы буквально выдыхаете большую часть лишних килограммов, — отмечают авторы.

При этом подчеркивается, что у каждого человека жир уходит из определенных частей тела раньше, чем из других, индивидуально. Это определяется гормональным фоном, генетикой и общим образом жизни. В то же время, по данным врачей, жир уходит в первую очередь с рук, ног и лица, то есть с зон, где он более доступен.

Также авторы отмечают, что процесс жиросжигания при диете и занятиях спортом различается. Так, при ограничении калорийности тело расщепляет жир на глицерин и кислоты, после чего его используют клетки для подпитки. Во время занятий спортом происходит захват жирных кислот и глюкозы мышечными клетками для подпитки энергией во время упражнений. Поэтому похудение во время тренировок происходит быстрее, чем при диете, констатируют авторы.

Ранее врач уролог-андролог Станислав Сосновский сообщил, что обнаружение в моче песка, солей и лейкоцитов может говорить о серьезной угрозе здоровью. В этом случае нужно проводить углубленную диагностику, отметил он.