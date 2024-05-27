Россиянам рассказали, как часто стоит мыть волосы Бьюти-блогер Горбунова: частоту мытья стоит определять по состоянию волос

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При составлении графика мытья головы стоит отталкиваться от личных ощущений и уровня загрязнения волос, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» бьюти-блогер Рия Горбунова. По ее словам, обладатели нормальной кожи могут мыть пряди два раза в неделю, но при использовании стайлинговых средств голова может загрязняться быстрее, чем обычно.

Блогер подчеркнула, что при сухом типе волос мытье можно проводить раз в неделю, но нужно выбирать деликатные шампуни и бальзамы с увлажняющим составом. Людям с жирным типом волос необходимо отталкиваться от личных ощущений, так как у них себум вырабатывается более активным образом. Им стоит использовать шампуни с хорошим очищающим эффектом, так как недостаточное мытье головы может вызвать перхоть и зуд. Человек также может столкнуться с жирной кожей головы и сухими кончиками. В таком случае мыть волосы нужно примерно раз в три дня и применять дополнительное питание, добавила Горбунова.

По мнению специалиста, в любом случае нужно подобрать шампунь, проверить качество воды в кране, а также решить дерматологические проблемы кожи головы. Для продления состояния чистоты можно использовать сухие шампуни.

Дерматовенеролог Анастасия Черкун ранее напомнила, что солнечные лучи значительно повреждают волосы. Для их защиты необходимо носить головной убор и применять несмываемые средства с SPF-фильтром.