Россиянам объяснили, как выбрать постельное белье для идеального сна Технолог Ершова: идеальный сон обеспечит постельное белье из хлопка или бязи

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Идеальный сон обеспечит постельное белье из хлопка, бязи (хлопчатобумажная), поплина или перкали, рассказала NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономфака Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, подойдут варианты из сатина. Эксперт подчеркнула, что меньшей популярностью пользуются изделия из льна и шелка.

Чаще всего постельное белье делают из хлопка. Самая распространенная ткань — Бязь. Она плотного плетения, с хорошей воздухопроницаемостью, мягкая и прочная, отлично впитывает влагу, а это значит, комфортный микроклимат в постели обеспечен. Бязь отлично подходит людям с кожными аллергическими реакциями. Другая распространенная хлопчатобумажная ткань — поплин — гладкая и легкая, способна отлично держать форму и не сминаться, — добавила Ершова.

Собеседница напомнила, что перкаль, отличающаяся тонкостью и гладкой поверхностью, лучше всех подходит для постельного белья при жарком климате. Технологи подчеркнула, что перкаль износостойкая и отличное пропускает воздух.

Лен и шелк менее популярны, чем хлопчатобумажное белье. Хотя бельевые льняные ткани, которые изготавливают из натуральных волокон льна, обладают отличными гигроскопическими свойствами. Лен отлично впитывает влагу и кажется прохладным в жару, обладает антибактериальными свойствами и прочностью, — отметила Ершова.

По ее словам, шелк используется для производства уникальных комплектов для особых случаев. Технолог напомнила, что подобное белье очень нежное на ощупь и обладает гипоаллергенными свойствами.

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