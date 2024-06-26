Россиянам объяснили, как избежать выгорания на работе HR-эксперт Мурадян: переработки и отсутствие хобби влекут за собой выгорание

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От выгорания на работе спасут хобби и отсутствие переработок, заявил NEWS.ru вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян. По его словам, важно также определиться, соответствует ли занимаемая должность жизненным ценностям.

Само выгорание происходит тогда, когда человек находится не на своем месте. В таком случае на вас будет давить все окружение, вся обстановка на рабочем месте, все рабочие задачи. Также, чтобы избежать выгорания, необходимо всегда вовремя уходить с работы. Не нужно перерабатывать слишком сильно. Советую еще найти хобби, зачастую хобби можно совмещать с основной работой. Это также помогает отвлечься и не заработать выгорание, — заявил он.

Мурадян добавил, что человеку нужно отвлекаться от рабочего процесса. Во время болезни, к примеру, не нужно во что бы то ни стало выполнять всю работу.

Очень важно получать обратную связь от начальства, чтобы избежать выгорания. Многие не понимают, что они делают и зачем на своем рабочем месте, — резюмировал он.

Ранее кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала: чтобы пережить кризис среднего возраста, придется переосмысливать жизнь. По ее словам, пройти этот этап налегке не получится, поэтому можно прибегнуть к помощи психологов.