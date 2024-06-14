Назван идеальный промежуток времени между приемами пищи Врач Овнанян: между приемами пищи должно проходить не более четырех часов

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Идеальный промежуток времени между приемами пищи составляет не более четырех часов, рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что этот период варьируется в зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. По ее словам, в связи с этим детям и пожилым следует есть чаще.

Промежутки времени между приемами пищи могут варьироваться в зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. Детям, пожилым, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, питаться нужно чаще. Взрослому здоровому человеку рекомендовано есть три-четыре раза в день с перерывами не менее трех и не более пяти часов, — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что за этот период происходит переваривание пищи в желудке, он освобождается и подготавливается к новой порции. Овнанян предупредила, что более длительный промежуток может отрицательно повлиять на работу желудка и желчевыводящих систем.

Между приемами пищи идеальный промежуток — 3,5–4 часа. Более длительный перерыв может отрицательно сказаться на работе желудка и желчевыводящей системы. Перерыв между последним вечерним и первым утренним приемом пищи не должен превышать 10–11 часов, — заключила врач.

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