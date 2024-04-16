Россиянам напомнили, как правильно готовить шашлык Врач Фарбер: делать шашлык лучше из курицы или индейки

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Делать шашлык лучше всего из курицы или индейки, очищенных от кожи, посоветовал врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнул, что важно обратить внимание на срок годности продукта. По его словам, относиться к приготовлению шашлыка следует серьезно, чтобы не нанести вред здоровью.

К приготовлению шашлыка стоит отнестись очень серьезно. Прежде всего необходимо определиться с видом мяса. Я рекомендую выбирать курицу или индейку, очищенные от кожи. Стоит также обратить внимание на сроки годности продукта, — пояснил эксперт.

Структура мяса должна быть плотной. Если на шашлыке образовалась влага, это свидетельствует о плохом качестве, предупредил врач. Хранить мясо рекомендуется при температуре от -2 до +4 градусов. Маринад сокращает срок хранения до 24 часов. Лучше всего выбирать для маринада винный или яблочный уксус. Подойдет и соль со специями и луком. Также стоит обратить внимание на рыбный шашлык. Его приготовление занимает меньше времени. Кроме того, блюдо из рыбы поможет получить необходимое количество белка.

Врач общей практики Мария Беляева ранее предупредила, что поджаристая корочка шашлыка опасна для здоровья. По ее словам, корочка может содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Опасность представляет и недожаренное мясо: в нем могут быть личинки паразитов.