Россиянам дали совет, как «успокоить» обгоревшую на солнце кожу Терапевт Чиркова посоветовала приложить лед к обгоревшей на солнце коже

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Чтобы «успокоить» обгоревшую на солнце кожу, следует приложить к поврежденному участку лед, посоветовала врач-терапевт Ольга Чиркова. В разговоре с NEWS.ru специалист отметила, что такой способ подойдет, если пострадал небольшой участок кожи.

Если же ожог легкий, но значительный по размеру, стоит встать под холодный душ, прикрыв плечи полотенцем, порекомендовала врач. Кроме того, по ее словам, для ускорения процесса заживления можно воспользоваться гелем с алоэ или спреями.

Если все-таки сгорели, как можно скорее охладите поврежденные части тела. На небольшой и сильно пострадавший участок, например плечи, можно даже приложить лед, при большой площади и легкой степени ожога просто встаньте под холодный душ, прикрыв плечи полотенцем. Для ускорения процесса заживления используйте гель с алоэ, различные спреи, — посоветовала Чиркова.

Врач-кардиолог Дмитрий Орловский ранее предупредил, что солнечным ударам в первую очередь подвержены дети, пожилые, а также люди с астмой, гепатитом, тахикардией, сахарным диабетом и кардиомиопатией. Как отметил специалист, кроме этого, в группе риска находятся беременные женщины и лица, перенесшие инсульт и инфаркт.