Кардиолог раскрыл, каким людям угрожает солнечный удар в первую очередь Кардиолог Орловский: солнечный удар угрожает детям, пожилым и людям с астмой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солнечным ударам в первую очередь подвержены дети, пожилые, а также люди с астмой, гепатитом, тахикардией, сахарным диабетом и кардиомиопатией, рассказал NEWS.ru кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. Он отметил, что в группе риска также находятся беременные женщины и лица, перенесшие инсульт и инфаркт.

Солнечный удар легко получают дети, пожилые. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма. Солнечные лучи нагревают голову, вызывая перегревание отделов головного мозга. В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом, а также беременные женщины и лица, перенесшие инсульт и инфаркт, — заявил Орловский.

Ранее дерматовенеролог Екатерина Анчикова предупредила, что питательные кремы, средства с маслом, ретинолом, АНА- и ВНА-кислоты лучше исключить из летней косметички. По словам эксперта, они могут стать причиной серьезных проблем с кожей, которые потребуют долгого лечения.

Косметолог Элина Васильева ранее заявила, что солнцезащитные кремы помогут защитить кожу от старения под воздействием солнца, а также уберечься от рака. Она пояснила, что ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в кожу и разрушают ее.