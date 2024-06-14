Врач назвал шум в ушах симптомом опасных заболеваний Врач Мусаев: шум в ушах может быть признаком гипертонии или остеохондроза

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Шум в ушах может быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе гипертонии, остеохондроза, черепно-мозговой травмы или атеросклероза, предупредил заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что также данный признак может свидетельствовать о новообразовании доброкачественного характера.

Причины шума в ушах: шейный остеохондроз позвоночного столба, болезнь Меньера, отосклероз, евстахиит, атеросклероз, ЧМТ, новообразования доброкачественного характера, осложнения лекарственной терапии. У многих больных звон в ушах начинает стоять спустя 10–14 дней после начала этиотропного лечения тяжелых бактериальных инфекций, — пояснил Мусаев.

Врач подчеркнул, что также шум в ушах характерен при возрастных изменениях. По его словам, согласно статистике, около 25% людей старше 60 лет периодически слышат посторонние звуки, а к 70 годам их число увеличивается до 35%. Кроме того, он добавил, что звон характерен при акустической травме.

Стоматолог Лилия Кузьменкова ранее заявила, что запах изо рта далеко не всегда появляется только из-за плохой гигиены. По ее словам, в некоторых случаях неприятный запах — последствие определенных проблем со здоровьем, например рака языка или болезни ЖКТ.