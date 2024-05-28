Названы болезни, которые можно распознать по запаху изо рта Стоматолог Кузьменкова: неприятных запах изо рта может указывать на рак языка

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Стоматолог Лилия Кузьменкова заявила, запах изо рта (галитоз) далеко не всегда появляется только из-за плохой гигиены полости рта, сообщает издание «Доктор Питер». При этом в некоторых случаях неприятный запах — последствие определенных проблем со здоровьем, например рак языка или болезни ЖКТ.

Иногда не слишком приятный запах изо рта появляется из-за определенных продуктов. Среди них стоматолог выделила: чеснок, алкоголь, редис, специи и пряности, лук, копченая еда, — сказала Кузьменкова.

Кроме того, как утверждает стоматолог, галитоз нередко развивается у тех, кто сидит на богатой жирами кето-диете. Дело в том, что дефицит углеводов переводит организм в состояние активного сжигания жира. И в этот момент изо рта человека начинает пахнуть ацетоном.

Также врач сказала, что неприятный запах появляется из-за пропуска приемов пищи. Полость рта у тех, кто постоянно не успевает пообедать, становится сухой, что и провоцирует несвежее дыхание. У людей с брекетами или протезами во рту могут застревать крупные кусочки еды, и это тоже может быть причиной плохого запаха.

Как отметила Кузьменкова, специфический сладковатый запах может указывать на начало диабетического кетоацидоза. Это очень опасное состояние у диабетиков, которое способно спровоцировать сердечный приступ или почечную недостаточность.

Медик пояснила, что несвежее дыхание может указывать на гипертонию или синдром Шергена. Неприятный запах изо рта нередко появляется при болезнях ЖКТ. В в некоторых случаях симптом указывает на рак языка.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Федосьина заявила, что тошнота может быть симптомом нарушения работы центральной нервной системы. По ее словам, неприятное ощущение также может появиться при опухоли головного мозга.