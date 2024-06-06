Родителям рассказали, как помочь подавившемуся ребенку Врач Рахимова: сначала нужно успокоить подавившегося ребенка

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Чтобы оказать помощь подавившемуся ребенку, нужно сначала его успокоить, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр Гузель Рахимова. По ее словам, главное действовать быстро и позвать кого-нибудь на помощь.

Во всех случаях необходимо сохранять самообладание и не впадать в панику. Необходимо постараться максимально успокоить ребенка. Действовать быстро. Позвать кого-то на помощь. Возможны несколько вариантов развития событий, — объяснила медик.

Врач отметила, что если ребенок дышит или сипит, при этом не синеет и пытается откашляться, не нужно ему в этом мешать. Кашель — это способ освобождения дыхательных путей. А если ребенок не может дышать, но находится в сознании, нужно действовать по-другому.

Ребенка до года следует уложить на свою руку (предплечье) лицом и животом вниз, при этом голова должна находиться ниже, чем туловище. Шею и голову фиксируем между средним и указательными пальцами кисти. Затем наносим пять ударов основанием ладони по спине в межлопаточную область, — добавила Рахимова.

Педиатр подчеркнула, что, если это не помогает, нужно перевернуть ребенка лицом вверх и надавить двумя пальцами пять раз на центральную часть грудной клетки. Чтобы помочь ребенку старше года, следует применить прием Геймлиха, то есть, встать сзади него, обхватить руками за талию и чуть-чуть наклонить вперед. После этого нужно положить чуть выше пупка один кулак и обхватить его другой рукой, после чего трижды аккуратно надавить руками на живот.

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