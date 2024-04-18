Раскрыта польза регулярных оргазмов для женщин

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Оргазм является не только приятным, но и важным для здоровья процессом, заявила Lenta.ru психолог-сексолог Светлана Фаст. По ее словам, регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена.

Регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена. Эстроген улучшает кровоток в половых органах, стабилизирует менструальный цикл и поддерживает здоровье эндометрия матки, что фундаментально важно для женщин в репродуктивном периоде, — рассказала сексолог.

Психолог пояснила, что при достижении кульминации в сексе активизируются различные зоны мозга и тела, вызывая целый ряд реакций, которые благоприятно влияют на физиологию и эмоции. В частности, нормализуется гормональный баланс. Кроме того, оргазм улучшает качество сна, помогает справиться со стрессом, создает ощущение блаженства и способствует повышению общего позитивного настроения у представительниц прекрасного пола. Таким образом, оргазмы помогают бороться с депрессией и улучшают эмоциональное состояние, подчеркнула Фаст.

Пик оргазма сопровождается выделением окситоцина, известного как «гормон любви». Он способствует установлению близости с партнером, усиливает эмоциональные связи, повышает уровень доверия и создает более глубокие интимные связи. Окситоцин также улучшает настроение и снижает уровень стресса, — отметил специалист.

Ранее ученые Массачусетского технологического университета выяснили, что пары могут продлить половой акт благодаря выработке некоторых сексуальных привычек. Одна из них — частая смена позы в постели. Кроме того, поможет отвлечение внимания при приближении оргазма, уменьшение глубины проникновения и чередование ритма движений.