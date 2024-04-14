Ученые раскрыли секреты длительного полового акта Американские ученые посоветовали менять позы для длительного полового акта

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Пары могут продлить половой акт благодаря выработке некоторых сексуальных привычек, пишет MK.RU со ссылкой на исследование ученых Массачусетского технологического университета. Одним из советов является частая смена позы в постели.

Согласно исследованию, длительность полового акта не зависит от физиологических особенностей мужчины. Однако отмечается, что половине из них для удовлетворения нужно две минуты, тогда как большинству женщин — не меньше 15–20 минут.

Однако мужчинам под силу продлить половой акт, утверждают ученые. Помимо смены поз они рекомендуют долгие прелюдии и любовные игры, которые способны также усилить ощущения во время секса. Кроме того, мужчины при приближении оргазма должны отвлекаться, возвращаясь к менее интенсивным ласкам. Еще одним действенным способом продлить половой акт является уменьшение глубины проникновения. Также можно чередовать ритм движений: медленные и глубокие толчки могут сменяться более частыми и поверхностными.

Ученые также установили, что многое зависит от физического состояния мужчины. По их данным, те, кто ежедневно занимается спортом, не испытывают проблемы с преждевременной эякуляцией. Но большую пользу в увеличении длительности полового акта приносит именно кардиотренировка.

Ранее гинеколог Ольга Поликарпова рассказала, что у женщины может начаться застой в малом тазу, если она не живет регулярной половой жизнью. По словам врача, это может привести к миоме (опухоли) матки.