Раскрыта польза клубники на завтрак Гастроэнтеролог Логинов рекомендовал есть клубнику на завтрак для бодрости

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Чтобы получить заряд бодрости на день, клубнику лучше есть на завтрак, поскольку она богата витамином С, заявил «Чемпионату» врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Владимир Логинов. По его словам, вечером этой ягодой можно заменять ужин: он получится легким и низкокалорийным. Более того, в клубнике много пищевых волокон, которые помогут обеспечить комфортное пищеварение.

Важно помнить, что клубника содержит сахар, поэтому, если у вас есть определенные заболевания, такие как диабет, следует проконсультироваться с врачом относительно оптимального времени и количества ее употребления. Если у вас нет специфических ограничений, то можно наслаждаться ягодой когда вам хочется: утром или вечером, — объяснил Логинов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» заявила, что в России доступны три уникальные ягоды — черника, клубника и клюква, — которые способствуют продлению жизни. Она отметила, что к такому выводу пришли американские специалисты, которые на протяжении 20 лет проводили исследование пользы ягод.

Диетолог Лиза Афинская недавно рассказала, что существует несколько способов замедлить процессы старения при помощи питания, одним из них является употребление клубники. По ее словам, в ягоде содержится вещество флавонол, помогающее бороться со старением клеток.