Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко, которым он угощал Путина Эксперт Лялина: «молодильный» салат Лукашенко полезен благодаря зеленому луку

Фото: Kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фирменный салат белорусского лидера Александра Лукашенко, которым он угощал президента России Владимира Путина, полезен из-за наличия в нем зеленого лука, сообщила LIFE.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она подчеркнула, что лук — это сильно ощелачивающий продукт, он полезен для выравнивания кислотно-щелочного баланса.

По словам эксперта, в состав «молодильного» салата Лукашенко входят зеленый лук, яйцо, сметана и соль.

Щелочная еда оказывает влияние на большинство метаболических процессов, участвуя в обмене белков и жиров, а также в трансформации углеводов в драгоценную энергию вместо накопления лишних килограммов. Такое «зеленое» питание необходимо всем хотя бы раз в неделю, — сказала эксперт.

Она добавила, что зеленый лук содержит витамины и минералы, в том числе C, А, К, В4, фолиевую кислоту, магний, кальций, фосфор, цинк, калий. Кроме того, флавоноиды и кверцетин в луке являются отличными иммуномодуляторами.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко попробовали блюда национальной кухни Белоруссии во время неформальной встречи под Минском. Ужин президентов длился порядка четырех часов. В ходе него российского лидера угостили сальтисоном и мачанкой.

Сальтисон представляет собой колбасное изделие из свиных субпродуктов. Мачанка же напоминает густой молочный или мясной соус. Это блюдо подали с блинами, драниками и запеченной картошкой по-деревенски.