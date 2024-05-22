Раскрыт самый эффективный способ бросить пить водку Хирург Умнов: от водочного алкоголизма спасти могут только врачи

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Лучшим способом бросить пить водку является обращение в лечебное учреждение, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что на первом этапе из организма пациента выведут все токсины.

Самостоятельно алкоголик с зависимостью от водки не справится. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем он проводит реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Причем чем раньше это произойдет, тем лучше. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он «бросит пить», — добавил Умнов.

По его словам, водка в первую очередь уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Эксперт подчеркнул, что этот спиртной напиток провоцирует панкреатит и сахарный диабет. Кроме того, по его словам, из-за водки печень перестает обезвреживать токсины.

Умнов ранее предупредил, что смертельной дозой водки может стать литр алкогольного напитка, употребленного в течение часа. Умнов подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта. Врач предупредил, что при больших дозах водки человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители.