Хирург раскрыл, какие органы водка уничтожает в первую очередь Хирург Умнов: водка уничтожает поджелудочную железу и печень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водка в первую очередь уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг, предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru хирург отметил, что этот спиртной напиток провоцирует панкреатит и сахарный диабет. Кроме того, по его словам, из-за водки печень перестает обезвреживать токсины.

Водка буквально уничтожает поджелудочную [железу], провоцирует отмирание ее клеток. Уничтожает печень — жировое перерождение, когда ткани органа превращаются в рубцы. Печень перестает обезвреживать токсины, наступает печеночная энцефалопатия. Далее — цирроз, портальная гипертензия, что вызывает кровотечение из варикозных вен пищевода и желудка, которое практически в 100% случаев приводит к смерти, — пояснил специалист.

По словам врача, этанол также сужает сосуды и приводит к образованию атеросклеротических бляшек, что чревато сердечной недостаточностью, нарушением сердечного ритма и повышением артериального давления. Хирург уточнил, что из-за алкоголя размягчаются ткани головного мозга и снижаются умственные способности. Также водка является канцерогеном и может спровоцировать развитие рака желудка, поджелудочной, печени или пищевода, добавил врач.

Водка, представляющая собой смесь отфильтрованных воды и спирта, — страшный яд для организма. Ни одну клетку не пощадит и загонит в гроб, уничтожает все на своем пути. Регулярно пьющий водку редко доживает до 50, — заключил Умнов.

Хирург ранее предупредил, что смертельной дозой водки может стать литр алкогольного напитка, употребленного в течение часа. Умнов подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта. Врач предупредил, что при больших дозах водки человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители.