Психолог раскрыла, почему женщины часто не могут получить оргазм Психолог Савская: женщина должна знать свои эрогенные зоны для получения оргазма

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Женщины часто не могут достичь оргазма из-за того, что они не знают, что их возбуждает, рассказала «Радио 1» психолог, сексолог Ольга Савская. По ее словам, женщина должна найти свои эрогенные зоны, чтобы достичь желаемого результата.

Часто женщины не знают, как доставить им оргазм. Они часто «летают» в таком состоянии, что мужчина должен что-то прочитать и дать этот оргазм, но правильно все-таки, когда женщина раскрылась. Решила все проблемы. Нашла свои эрогенные зоны. Проработала свою голову. Она знает, что ее возбуждает. Она расслаблена. Она не боится, что ее изнасилуют, — объяснила психолог.

Сексолог отметила, что если у женщины проблемы с желанием, либидо или возбуждением, маловероятно, что она сможет получить оргазм. Также на это влияет состояние ее психики и здоровья.

Важно и то, какое у женщины отношение к мужчине, какая у них коммуникация, добавила Савская. Женщина должна объяснить партнеру, как и что ему нужно сделать. Кроме того, на достижение оргазма влияет сексуальное воспитание женщины, резюмировала психолог.

Ранее сексолог Александра Миллер рассказала, что главным условием отличного секса и гармонии в семье является эмоциональная связь между партнерами, а не количество поз в процессе. Она отметила, что без взаимного влечения любые ухищрения обречены на провал.