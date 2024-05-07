Россиянам назвали главное условие отличного секса и гармонии в семье Сексолог Миллер: главным условием отличного секса является эмоциональная связь

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Главным условием отличного секса и гармонии в семье является эмоциональная связь между партнерами, а не количество поз в процессе, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Она отметила, что без взаимного влечения любые ухищрения обречены на провал.

Отличный секс зависит от эмоциональной связи между партнерами, влечения, а не от количества поз. Для поддержания эмоций менять нужно места, а не позы. Им нельзя заниматься по расписанию. Это животная энергия, все должно быть спонтанно. Можно включить элементы игривости, когда муж собирается на работу. Не факт, что секс случится с утра, но ваш мужчина весь день будет в заведенном настроении и будет готов к вечерним подвигам, — считает Миллер.

Ранее ученые Массачусетского технологического университета выяснили, что пары могут продлить половой акт благодаря выработке некоторых сексуальных привычек. Одна из них — частая смена позы в постели. Кроме того, поможет отвлечение внимания при приближении оргазма, уменьшение глубины проникновения и чередование ритма движений.

Исследователи также установили, что многое зависит от физического состояния мужчины. По их данным, те, кто ежедневно занимается спортом, не испытывают проблемы преждевременной эякуляции. Но большую пользу в увеличении длительности полового акта приносит именно кардиотренировка.