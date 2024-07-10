Психолог раскрыл простейшие способы бросить курить Психолог Кононов: бросить курить поможет замена сигарет леденцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бросить курить поможет замена сигарет леденцами или чем-то похожим, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. Он отметил, что отказаться от вредной привычки реально, если вместо затяжки подышать через трубочку от коктейля.

Замените сигарету чем-то похожим. Возьмите трубочку от коктейля и подышите через нее. Многие заменяют сигарету леденцами, но они задействуют область губ и язык человека, а бронхо-легочная система остается неактивной. Тогда как в процессе курения меняется ритм дыхания, — заявил Кононов.

Психолог добавил, что бросить курить также поможет дыхательная гимнастика. Он отметил, что данный метод тоже лучше совместить с трубочкой от коктейля, обрезанной до длины сигарет.

Поможет дыхательная гимнастика в те моменты, когда вы обычно курите. Лучше совместить с трубочкой от коктейля, обрезанной до длины сигареты. Дышать нужно примерно столько же, сколько вы обычно тратили на курение. Ну и, конечно, будет полезным обратиться к специалистам, — подытожил Кононов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов заявил, что причина запрета продажи энергетиков несовершеннолетним кроется в их неумении самостоятельно оценить вред от этих напитков. Парламентарий уточнил, что энергетики при неограниченном употреблении негативно сказываются на здоровье.