Названа главная причина запрета продажи энергетиков несовершеннолетним Депутат Леонов: дети не могут сами оценить вред от энергетиков

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Причина запрета продажи энергетиков несовершеннолетним кроется в том, что дети не могут самостоятельно оценить вред от этих напитков, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Парламентарий уточнил, что энергетики при неограниченном употреблении негативно сказываются на здоровье.

Как доктор могу сказать, что при бесконтрольном употреблении, особенно детьми, энергетики негативно влияют на здоровье. К сожалению, сами дети не могут критически оценить, что им полезно, а что вредно. Поэтому было принято решение о подобном законопроекте, — пояснил депутат.

По словам парламентария, сейчас дети могут свободно покупать энергетики, а родители в большинстве случаев даже не знают об этом. Он подчеркнул, что законопроект не предусматривает штрафные санкции в адрес продавцов, но, если он будет принят, соответствующие нормы внесут в Административный кодекс. Леонов также выразил надежду, что инициативу примут в окончательном третьем чтении.

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин ранее сообщил, что Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. По его словам, эту инициативу продвигают родители и учителя. Если проект примут, то дети не смогут покупать энергетики уже с 1 сентября этого года.