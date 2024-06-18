Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума во вторник, 18 июня, в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним, сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, эту инициативу продвигают родители и учителя. Если проект примут, то дети не смогут покупать энергетики уже с 1 сентября этого года, уточнил Володин.

Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. <...> Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодежь от пагубных привычек, — объяснил он.

На сегодняшний день в России запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним нет — в федеральном законе речь идет только об алкогольных напитках. Однако региональные власти могут самостоятельно установить ограничение по возрасту. Данный запрет действует в нескольких субъектах, например в Московской, Иркутской и Калининградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить не только вейпы, но и системы нагревания табака и другие электронные сигареты. Он считает, что государство должно заботиться о здоровье граждан без разделений. По словам парламентария, компании, которые занимаются продажей таких товаров, просто хотят подсадить на никотин людей.