В Госдуме выступили за полный запрет всех электронных сигарет Депутат Хамзаев: нужно запретить все электронные сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно запретить не только вейпы, но и системы нагревания табака Iqos, и остальные электронные сигареты, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Как он отметил в беседе с «360», государство должно заботиться о здоровье граждан без разделений.

Я считаю, что государство обязано защищать здоровье граждан в полной мере, без каких-то разделений. Электронные сигареты, «айкосы», вейпы… По сути, это механические устройства, которые транспортируют в организм человека никотинсодержащую продукцию и прочие опасные для жизни химические реагенты, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что компании, которые занимаются продажей таких товаров, просто хотят подсадить на никотин людей.

Ранее в Госдуму внесли межфракционный проект закона о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов на территории России. Авторы документа предложили запретить розничную торговлю никотином, включая полученное путем синтеза вещество, его производными, никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки.

До этого депутат Артем Кирьянов призвал снизить поднятые с этого года акцизы на жидкости для вейпов. С этого года указанные налоги были подняты на 110%, несмотря на критику со стороны участников рынка.