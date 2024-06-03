Психолог предостерег россиян от попыток быстро похудеть к лету Психолог Самбурский: желание быстро сбросить вес может привести к депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Желание быстро сбросить вес к летнему сезону может грозить развитием депрессии или привести к расстройству пищевого поведения, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, многие люди не осознают рисков для здоровья, когда пытаются похудеть в сжатые сроки.

Любая диета — резкий удар по пищевым привычкам и настроению. От изменения питания страдают организм и психика. Безвкусная, неприглядная еда подавляет настроение, приводит к апатии, вызывает хроническую усталость и депрессию, — уточнил Самбурский.

Психолог также предупредил, что однообразная высококалорийная еда повышает уровень тревожности, а постоянные перекусы свидетельствуют о том, что человек пытается «заесть» скуку. Объясняя причины негативного влияния диет на психику, специалист уточнил, что монотонный рацион питания способен привести к «торможению» важных процессов в организме. Особенно опасными он считает диеты, в которых предусмотрен полный отказ от соли и сахара.

Вес снижается, но увеличивается риск развития кардиодистрофии — нарушения питания сердечной мышцы. Табу на соль и сахар приводит к снижению нейронной проводимости, — указал врач.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее предлагала не вводить во время диеты жестких ограничений. Она подчеркнула, что быстрое снижение веса чревато проблемами со здоровьем и может привести к обратному эффекту.