Названа самая опасная ошибка при похудении Диетолог Лазуренко: быстрое похудение приводит к обратному эффекту набора веса

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Быстрое снижение веса чревато неприятными последствиями для здоровья, поэтому худеть нужно правильно, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, во время диеты не нужно вводить жесткие ограничения, поскольку это приведет к обратному эффекту набора лишних килограммов.

Сейчас модно снижать вес правильно, без вреда для здоровья и без потерь. Если человек имеет правильный образ жизни, не допускает метаболических качелей, применять жесткие ограничения не нужно. Но для людей, которые хотят быстро снизить вес, диета — это ограничение, которое приводит к быстрому эффекту, они считают, что вес больше не вернется. Однако это распространенная ошибка, — рассказала Лазуренко.

Диетолог напомнила, что человек худеет за счет снижения жировой клетки и жидкости. По ее словам, при быстром снижении веса человек возвращается к привычному ритму питания и жировая клетка заново набирает объем питательных веществ.

Жировая клетка увеличивается в объеме, происходит рецидив и возврат к прошлым килограммам. При жестких ограничениях организм начинает стрессовать, не дополучая белки, жиры и углеводы, — добавила Лазуренко.

Ранее врач-диетолог Алина Красикова заявила, что недобор веса у взрослых может привести к сбоям в работе организме, а также к снижению плотности костей. По ее словам, в таком состоянии иммунная система человека становится более уязвимой для инфекций и заболеваний. Эксперт предложила составить сбалансированное меню для восстановления веса.