Психолог раскрыла простой способ борьбы со стрессом на экзаменах Психолог Наумова: для борьбы со стрессом на экзамене нужно расслабить мышцы

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Для стимулирования памяти, улучшения работы мозга и борьбы со стрессом во время экзамена необходимо расслабить мышцы рук и ног, заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, если есть возможность выйти из аудитории, можно похлопать себя по рукам и ногам, а также немного подвигаться.

Чтобы лучше работал мозг во время экзамена, быть внимательным, была хорошая память, нужно работать мышцами. Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное — мыслить позитивно, и все получится, — считает Наумова.

Психолог отметила, что в период экзаменов родителям важно поддерживать ребенка и ни в коем случае не ругать. Наумова подчеркнула, что в таких обстоятельствах напряжение у школьника снимется.

Ранее Наумова заявила, что родителям важно правильно настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ. По ее словам, ребенок должен чувствовать уверенность в своих силах и следить за психологическим состоянием. Как отметила Наумова, школьникам необходимо понимать, что в случае неудачи на экзамене конца света не произойдет.

В Министерстве образования Подмосковья ранее рассказали, что справиться со стрессом перед ЕГЭ школьнику поможет классическая музыка. Там уточнили, что снять излишнее напряжение также могут ароматические масла с мятой, кедром и лавандой.